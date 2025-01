Inter-news.it - Dorgu, il Lecce lo perde prima dell’Inter? Piomba il Manchester United!

Leggi su Inter-news.it

Patrickdiventa protagonista del mercato del. Il difensore rischia di non esserci domenica prossima contro l’Inter: alla porta c’è il.ASSENTE? – Non è mai facile scendere in campo con le trattative di mercato aperte che fanno da sfondo. È quello che sta accadendo in queste settimane di gennaio, con la finestra invernale pronta a regalare colpi di scena. L’Inter non è l’unica squadra di Serie A con alcuni nomi in ballo. Anche il, prossimo avversario in campionato dei nerazzurri, potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi uomini. Si tratta di Patrick, finito nel mirino delda alcune settimane. Adesso, però, la trattativa sempre destinata ad entrare nel vivo.grande assente di-Inter? Spunta la pista!LE ULTIME DI MERCATO –potrebbe non prendere parte alla sfida contro l’Inter di domenica 26 gennaio.