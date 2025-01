Thesocialpost.it - Donald Trump e il “non bacio”: il curioso siparietto durante l’insediamento

entra ufficialmente nella storia come 47esimo presidente degli Stati Uniti. L’arrivo al Campidoglio segna l’inizio della cerimonia, ma anche del primo momento particolare della giornata. Al suo fianco, come sempre, c’è Melania. Il saluto tra marito e moglie attira subito gli sguardi. Lui si avvicina per unsulla guancia. Lei accenna un sorriso. Eppure, qualcosa non torna.Leggi anche: Giorgia Meloni a Washington: “Italia in prima fila per il dialogo con”L’attenzione dei social mediaIl ‘var’ dei social non perdona. Le immagini mostrano un dettaglio che in pochi notano dal vivo. Ilnon c’è. Nessun contatto tra il presidente e la First Lady. La scena diventa virale in pochi minuti. Su X, il social che ha sostituito Twitter, si scatena il dibattito. Gli utenti si dividono.