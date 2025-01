Donald Trump balla Ymca con i Village People | Fermerò l’invasione dei migranti – Il video

Leggi su Open.online

Il ballo diinsieme ai. La promessa che i prossimi saranno i quattro anni «più grandi della storia degli Stati Uniti». Quella di rendere pubblici i documenti segreti sulla morte di John Fltzgerald e Robert Kennedy e su Martin Luther King. E l’impegno a fermaredei. Il presidente elettoè salito sul palco della Capital One Arena alla vigilia della sua incoronazione a Capitol Hill. E si è soffermato sul tema che gli è più caro: l’immigrazione. «al confine finirà. Il crimine è in calo in tutto il mondo. Volete sapere perché? Perché gli altri paesi hanno svuotato le loro carceri qui da noi», ha spiegato.L’immigrazioneFra i primi decreti esecutivi che il presidente firmerà è lo stato di emergenza al confine con il Messico.