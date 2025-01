Ilgiorno.it - Domenica da incubo per Urania e Cantù

Cade a sorpresa in casa con la Sebastiani Rieti ladi Nicola Brienza, 70-77 il finale nonostante i 16 di Grant Basile.Monaldi, 23 punti, per i comaschi, e caduta molto rovinosa anche per l’in quel di Pesaro. 97-70 il finale di una gara che prende la sua direzione nei due quarti centrali, non bastano i 17 punti di Cesana e i 16 di Alessandro Gentile. Orzinuovi sconfitta anche a Torino, spettacolo cremonese nel derby con Vigevano. 92-73 il finale, 26 per Bertetti e 17 per Massone in casa Juvi.