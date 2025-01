Notizie.com - Digitale terrestre, grassa novità per i principali canali Mediaset: provala subito

, tutto quello che c’è da sapere sui. L’esperienza sarà ancora più completa.Torniamo a parlare del, il motivo? L’arrivo di un nuovo canale TV in alta definizione, per chi non lo sapesse in arrivo c’è il DVB-I. Non è la prima volta che accade un anno fa sempre a Gennaio il noto gruppo aveva cominciato a sperimentare qualcosa. Nello specifico, si tratta di ricevere iTv via internet nelle normali numerazioni.per i(Notizie.com)A tal proposito,ha deciso di sperimentare anche sui Canale 5, Rete 4, Italia 1 e Rete 20. Possono essere ricevuti nelle numerazioni 505, 506, 504 e infine 520. Sono moltissimi quelli che al rientro in casa amano accomodarsi e guardare i loro programmi preferiti e inevitabilmente il desiderio di tanti è quello che questa esperienza sia unica.