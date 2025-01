Day one. Trump è tornato

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 20 gennaio 2024 – Un gelo polare avvolge Washington, congelando la città, come a fermare il tempo prima della tempesta che sta per abbattersi sull’America: tra meno di un’ora, Donaldtornerà ufficialmente a sedersi nello Studio Ovale della Casa Bianca, pronto a inaugurare un secondo mandato che promette di essere ancora più dirompente del primo.Non è solo un ritorno al potere: è l’inizio di una nuova era, in cui il 47° Presidente degli Stati Uniti intende imporsi come il protagonista assoluto. Ogni dettaglio è studiato per comunicare forza, controllo e una promessa implicita: l’America tornerà al centro di tutto, ma alle sue condizioni. E mentre i sostenitori inneggiano al loro leader e gli oppositori si preparano a resistere, una cosa è certa: il gelo che paralizza la capitale non è nulla in confronto alla tempesta politica che si profila all’orizzonte.