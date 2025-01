Inter-news.it - D’Aversa: «Un solo rammarico! Esposito? Ecco perché dalla panchina»

è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Empoli, sfida della ventunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 3-1.quanto dichiarato a caldo nel post-partita di DAZN dal tecnico del club toscanoUN– Robertoha parlato così dopo Inter-Empoli: «Devo dire che anche nel primo tempo avevamo preparato la partita per essere più aggressivi, ma devo dire che per 60 minuti a livello di atteggiamento la squadra ha fatto una partita importante, concedendo poco ad una squadra fortissima. Poi quando dal cilindro esce la giocata del campionato per forza devi cambiare spartito. L’unicoè il gol del 3-1 su punizione nostra, poi per il resto non è semplice a San Siro e se avessimo avuto questo atteggiamento contro il Lecce avremmo fatto qualche punto.