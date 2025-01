Laspunta.it - Dalla Città Metropolitana in arrivo cantieri stradali per oltre 36 milioni di euro.

Sono 36.297.526,48le risorse stanziate dal Consiglio dellaper i comuni della Provincia di Roma. Una somma significativa per una serie di interventi necessari, volti a migliorare la viabilità delle strade della Provincia.E’ il primo degli investimenti del piano triennale delle opere pubbliche varato dal consiglio dellache ha previsto investimenti per il prossimo triennio 2025-2027.Gli interventi non riguardano solamente la viabilità, ma anche le scuole e il patrimonnio.Per la viabilità tanti gli interventi che dovranno essere realizzati nel 2025. Diverse strade saranno rifatte a nuovo e riguardano la Capitale, tanti gli interventi nella provincia e nei 120 comuni che compongono ladi Roma.Nell’area dei Castelli Romani previsto l’intervento per Lanuvio sulla provinciale Laviniense per l’allargamento del cavalcaferrovia al Km 3+000 per 1.