Dal Giappone Edo al Meiji" L'approfondimento di Rosa Caroli a Palazzo Blu

Pisa, 20 gennaio 2025 - Proseguono gli incontri del public program aBlu di Pisa nella cornice della mostra “HOKUSAI” – fino al 23 febbraio 2025. In occasione della mostra “HOKUSAI” allestita nelle sale diBlu dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, FondazioneBlu propone un interessante programma di conferenze che si svolgeranno presso l’Auditorium, in via Pietro Toselli 27 di Pisa, durante il corso della mostra. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 23 gennaio (ore 17.30) con il titolo “DalEdo al. Il grande cambiamento” con, professoressa di Storia delpresso il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sebbene la longeva vita di Hokusai si concluse prima della modernizzazione avviata in epoca(1868-1912), nella sua produzione artistica si colgono evidenti segni di modernità, prodotti da un dinamismo economico, demografico, sociale, culturale e intellettuale che si sviluppò sotto il regime dei Tokugawa (1603-1867), a partire da Edo – la città progettata ‘da e per lo shogun' ma trasformatasi in seguito in una megalopoli popolata da una vivace borghesia in ascesa – in cui lo stesso artista nacque e condusse gran parte della sua esistenza.