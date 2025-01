Cosa cambierà per l’Italia e l’Europa con Donald Trump alla Casa Bianca | parla Guido Crosetto

Leggi su Open.online

Nel giorno dell’insediamento diil ministro della Difesaspiega al Fogliopercon il tycoon. Partendo dai caposaldi: «Intanto non è che possiamore di, dobbiamore di rapporti con gli Stati Uniti. I rapporti non cambiano a seconda del presidente in carica. Gli Stati abbiamo gli stessi nemici, che le cose che abbiamo deciso di fare insieme le facciamo insieme e non le faccio solo io. E il primo punto, certo, è la Nato», esordisce nel colloquio con Mario Leone.cambiaspiega che «dovremo rispettare dei target precisi che la Nato ha equamente distribuito tra le nazioni.il modo in cui intenderemo il concetto di difenderci tutti insieme, detto anche ‘difesa collettiva’. La difesa comune è un concetto nobile, certo, ma non significa che gli Stati Uniti difenderanno tutti a prescindere da quello che faranno i suoi alleati.