Ilrestodelcarlino.it - "Contava poco, ma in trasferta è sempre dura"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel pre-partita di Trieste coach Benedetto ha ricevuto la visita di Boscia Tanjevic, allenatore che ha fatto la storia della pallacanestro italiana vincendo lo scudetto con Milano nel 1996 ed un titolo europeo con la Nazionale tre anni dopo. Il ricordo del tecnico reggino dell’Adamant è però dolce-amaro, ed è datato 1992 quando Tanjevic allenava Trieste e Benedetto era assistente di Recalcati a Reggio Calabria: vittoria allo scadere dei triestini con 54 punti di Bodiroga. Altri tempi, altre storie. "Avevamo iniziato bene, giocando con fluidità in attacco e trovando subito un vantaggio in doppia cifra nei primi minuti – l’analisi di Benedetto –, poi ci siamo un po’ spenti e nella ripresa siamo riusciti a fare meglio anche cambiando qualcosa in difesa. Nel momento più complicato non siamo riusciti a limitare Gobbato, che ci ha messo in difficoltà perché più prestante fisicamente dei nostri esterni: abbiamo sofferto un po’ questo aspetto, modificando qualcosa nella ripresa e sistemando le cose.