Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, via le piante abbattute dal vento “killer”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Un grosso albero crollato rischia di ostruire un tratto del reticolo idrografico. Le immagini, scattate dai tecnici deldi2 Alto Valdarno nel corso della ricognizione del territorio, scattata dopo le violente raffiche che hanno spazzato per giorni l’intero comprensorio, mostrano con chiarezza le numerose “vittime” lasciate dal”. Decine didi dimensioni anche importanti che, flagellate dal Grecale, si sono schiantate anche all’interno degli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua, creando evidenti e imprevedibili situazioni di rischio. Immediata la reazione dei tecnici consortili che, verificata la situazione, hanno pianificato interventi puntuali per rimuovere ostacoli e criticità. “Le recenti allerte meteo hanno lasciato strascichi importanti sul reticolo in gestione.