Lanazione.it - Commercio e Artigianato: 5 milioni di euro per le imprese liguri che assumono

Genova, 20 gennaio 2025 - Apre oggi il nuovo bando da 5dicon cui Regionea intende favorire, attraverso bonus assunzionali, un'occupazione più stabile nei settori dele dell'. La misura fa seguito al 'Patto del lavoro nele nell’' sottoscritto a giugno scorso con le sigle sindacali e le associazioni categoria ed è rivolta alle attività dell'entroterra, a quelle aderenti a consorzi o reti die a quelle di qualità (in possesso dei marchi riconosciuti da Regionea) cheprimariamente con contratti a tempo indeterminato. Il finanziamento del bando è a valere sui fondi Fse+ 2021-2027. “Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte delleche operano in questi settori così importanti per l’economia ligure – spiegano gli assessori regionali Simona Ferro, Marco Scajola e il consigliere delegato Alessio Piana.