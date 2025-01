Tvzap.it - “Come nel medioevo”. “È Sempre Mezzogiorno”, l’accorato appello di Antonella: “Non si può…” (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv.Clerici “È”. Nella puntata odierna di “È”, la padrona di casa ha lanciato un accoratosappiamo infatti,Clerici, durante il suo programma, non si occupa solo di cucina, ma spesso commenta anche alcune notizie di cronaca. Oggi, proprio in merito ad una triste notizia che circola da giorni, la Clerici ha voluto dire la sua. (Continua.)Leggi anche: “È”,Clerici fatta fuori dalla Rai: cosa è successoLeggi anche: “È”,Clerici parla delle sue condizioni di salute“È”,Clerici si occupa di un caso di cronacaSpesso, durante la puntata di “È“, la conduttriceClerici si occupa di casi di cronaca, commentandoli insieme ai suoi ospiti in studio.