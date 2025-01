Formiche.net - Come coniugare innovazione, integrazione europea e cooperazione transatlantica. Scrive Volpi

Leggi su Formiche.net

Le crescenti tensioni geopolitiche, dall’Europa al Medio Oriente, hanno riportato l’industria della difesa al centro delle priorità economiche e politiche globali. Per i paesi Nato e l’Occidente, la sfida è duplice: modernizzare i sistemi d’arma, sempre più obsoleti, e pianificare investimenti sostenibili, capaci di rispondere a scenari complessi e globali. La guerra in Ucraina ha messo in evidenza gravi carenze nei sistemi d’armamento di molti paesi europei, in particolare nei settori tecnologicamente criticila trasmissione e i dispositivi aeronautici avanzati. A questo si aggiunge la necessità di un maggiore coordinamento tra gli stati membri dell’Unioneper rafforzare lain materia di difesa comune. Tuttavia, molto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dalla nuova Commissione, che sarà chiamata a definire obiettivi chiari per la sicurezza e la competitività strategica dell’Europa.