Sport.quotidiano.net - Colpo grosso dello Smile, Margotta fa esultare la Pieve

san felice 1 montombraro 3 SAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi (87 Borghi A.), Pagano (46’ Gentile), Incerti, Martino, Marchesini (77’ Acanfora), Ed Darraj, Cheli, Stabellini (94’ Vilsaint), Bernabiti (57’ Ndrejaj). A disp: Galeazzi, Reggiani, De Boni, Borghi T. All. Pizzo MONTOMBARARO: Ferroni, Naini, Monari, Generali (70’ Fusco), Bigi, Feraco, Carnazza, Sighinolfi, Pappalardo (60’ Lotti), Rizzo, Pressato (70’ Gozzi). A disp.: Guerrieri, Nicita, Zattini. All. Fanti Arbitro: Zaccaria di Faenza Reti: 2’ Stabellini, 40’ Sighinolfi, 78’ Naini, 97’ Lotti Note: ammoniti: Bagni, Ed Darraj, Cheli, espulsi al 25’ Incerti e al 94’ Gentile Il Montombraro sbanca San Felice ed esce dalla zona playout. Al 2’ azione da manuale con Marchesini che arriva in area, tocco per Cheli che sfiora il pallone, arriva capitan Stabellini e mette in porta l’1-0 di casa.