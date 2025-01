Tutto.tv - “Colpi di scena” al GF, spuntano le ipotesi sulla puntata: ultime anticipazioni

Si avvicina il nuovo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello. Alfonso Signorini guiderà ancora una volta il pubblico italiano in unache si preannuncia ricca di avvenimenti. Dopo il calo di ascolti registrato lo scorso giovedì, il reality show ha deciso di giocarsi un nuovo asso, lanciando un annuncio a sorpresa.La produzione, nella giornata di oggi, ha pubblicato tramite social un comunicato che ha spiazzato i telespettatori. “Un colpo diche sorprenderà tutti”, si legge nelle primeufficiali, che hanno subito dato modo di formulare diverse. Una di queste però, è la più quotata e farebbe felici moltissimi fan. Spoiler nuova: scontri e sorpreseLe tensioni non sono mancate in questi ultimi giorni in casa e gli argomenti da affrontare sono diversi.