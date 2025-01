Sport.quotidiano.net - Coach Giuliani. "Ecco il terzo indizio... siamo da seconda fascia»

Una squadra che deve rassegnarsi a lottare per le posizioni di rincalzo.(foto) riassume così l’esito della sfida a Verona e una stagione sin qui molto avara di gioie: "Avete presente quando uno studente studia tantissimo e poi davanti al professore fa scena muta? – racconta, i miei ragazzi li ho visti così. E ormai abbiamo tre indizi, tre partite: la prima è stata quella contro Cisterna, la partita in casa che poteva darci il la per proiettarci nella parte medio-alta della classifica, poi in casa con Milano è stata la stessa storia e oggi (ieri, ndr) con Verona la stessa storia. Tre indizi a questo punto fanno una prova: evidentemente nonfatti per stare nella parte medio-alta di classifica,fatti per annaspare nelle posizioni di. Abbiamo fallito tre esami, non tanto da un punto di vista tecnico ma sotto altri punti di vista".