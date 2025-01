Ilrestodelcarlino.it - Civitanova mostra i muscoli: Perugia ko. La Lube fa lo sgambetto alla capolista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 CUCINE: Chinenyeze 10, Loeppky 14, Boninfante 2, Lagumdzija 18, Podrascanin 3, Bottolo 20, Balaso (L), Orduna, Poriya 1, Dirlic 2, Gargiulo 6, Bisotto. N.E. Nikolov e Davi Tenorio. All. Medei SIR SUSA VIM: Giannelli 2, Herrera 19, Loser 8, Ishikawa 12, Semeniuk 10, Russo 9, Colaci (L), Piccinelli, Zoppellari, Solè. N.E. Candellaro, Vagnetti, Cianciotta. All. Lorenzetti Arbitri: Pozzato (Bz) e Carcione (Roma) Parziali: 23-25 (33’), 29-27 (42’), 25-22 (29’), 25-16 (25’) Note – Spettatori 4171;battute sbagliate 25, ace 5, muri 13, ricezione 49% (perfetta 21%), attacco 53%; Sir bs 14, ace 5, muri 5, 42% (21%), 43%. Che goduria questa! Inviolabile l’Eurosuole Forum, inesauribileche fa 9 su 9 in casa (12 su 12 stagionali) con l’impresa più bella, mettendo al tappetoe campione d’Italia.