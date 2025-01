Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard sul rebreathing: "Andrebbe vietato: molti ne fanno un uso improprio"

Roma, 20 gennaio 2025 - Non solo la discussa 'control room' sperimentata durante lo scorso Tour de France, attirandosi anche diversi timori e perplessità: la Visma-Lease a Bike, seguendo anche il consiglio dell'Uci, che a sua volta nei mesi scorsi aveva rimesso la questione alla Wada, ha accantonato anche il, la pratica che consiste nell'inalazione di monossido di carbonio per migliorare le proprie prestazioni sportive. A quanto pare non senza rischi. Le dichiarazioni diIn ballo c'è la tutela delle normative antidoping, ma soprattutto la salute: un doppio tema sul quale, ai microfoni de Le Monde, si è espresso anche Jonas. "La mia squadra ha usato il monossido di carbonio per delle misurazioni sul sangue di noi corridori: viene inalato per la prima volta prima di un periodo di allenamento in quota e poi si ripete quest'operazione al termine di questa fase, valutando così il consumo di ossigeno da parte di ognuno".