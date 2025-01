Sport.quotidiano.net - Champions League in tv: partite, date e orari della penultima giornata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 20 gennaio 2025 – Ultime due giornate die tornate decisive per la lotta playoff per l’accesso diretto agli ottavi di finale (primi otto posti). Situazione molto fluida, Liverpool a parte con sei vittorie su sei è nettamente in testa, e anche il Barcellona ha un piede e mezzo agli ottavi con il secondo posto a 15 punti, perché dietro è ressa con sei squadre a quota 13, Inter compresa, un punto avanti a un altro gruppone a quota 12 con il Milan, poi a 11 ci sono pure Juve e Atalanta pienamente in corsa per i primi otto posti. Per bergamaschi e bianconeri anche un turno sulla carta abbordabile, con lo Sturm che arriva al Gewiss e il Bruges che ospita la squadra di Motta, così come il Milan, che può fare tre punti importanti al Meazza con il Girona. L’Inter, invece, fa visita allo Sparta Praga, che a quota 4 ha residue chance di entrare nelle 24.