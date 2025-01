Notizie.com - Cecilia Sala, il racconto dei 21 giorni trascorsi a Evin: “Sapevo che c’era un conto alla rovescia”

Dimenticaresarà impossibile per, ma non vede l’ora di andare avanti. Sorride, si emoziona, mentre racconta i ventunoal carcere diai microfoni di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa., ildei 21: “cheun” (Ansa Foto) – notizie.com“Alterno picchi di euforia e momenti di grande ansia che imparerò a gestire, e che per me sono nuovi”, ha spiegato la giornalista liberata nelle scorse settimane dopo l’arresto a Teheran, mentre lavorava nella sua stanza d’albergo.“Sono stata fortunatissima a stare lì dentro soltanto 21”, dichiara. “Non me la sarei mai aspettata mentre ero lì. Il recupero è più rapido rispetto ad altre persone nella mia condizione, che sono state lì 544, come il giornalista del Washington Post nel 2014?.