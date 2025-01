Quotidiano.net - CastelBrando, quando l’antico incontra l’innovazione

UNO DEI PIÙ GRANDI castelli d’Europa, raffinato esempio di riqualificazione del patrimonio storico-artistico italiano e di quello che una mente imprenditoriale, rasente alla genialità, può concertare.domina da un’altura Cison Valmarino, nel cuore delle colline del Prosecco, e deve la sua rinascita a Massimo Colomban (nella foto con la moglie Ivana), fondatore di Permasteelisa, multinazionale nel settore architettonico e della Quaternario S.p.A, società di investimenti immobiliari degli alberghi di lusso. Tra l’antica dimora con 2mila anni di storia alle spalle – collocata oggi da TripAdvisor fra i dieci alberghi più amati del mondo – e Colomban, nostrano self made man, venti anni fa scatta il colpo di fulmine. L’imprenditore – figlio del fabbro del paese, partito come tecnico in una fabbrica di infissi e giunto grazie alle sue intuizioni, al vertice del management internazionale – raccoglie la sfida.