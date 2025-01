Davidemaggio.it - Carlo Conti risponde alle polemiche su Emis Killa e su Tony Effe

Leggi su Davidemaggio.it

L’argomento è spinoso, la risposta non troppo incisiva. Durante il round di domande dei giornalisti, al termine dell’ascolto delle canzoni di Sanremo 2025 (le nostre pagelle), avengono chiesti lumi sull’opportunità di avere in gara, in quanto amico e socio di Luca Lucci, capo ultras milanista finito al centro di un’inchiesta della Procura milanese.Non spetta a me giudicare. Non faccio il giudice, con quale autorità devo dire ‘ci deve essere non ci deve essere’. Io scelgo le canzoni. Secondo me, la canzone di, come quella di Fedez, come quella di, di Elodie e di Lucio Corsi, tutte le 30 canzoni sono meritevoli di essere su quel tavolo (.) Non può essere una discriminante per me dire ‘tu si e tu no’ perché hai delle amicizie (.) A me interessa come si comporterà su quel palco.