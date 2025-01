Lanazione.it - Cardillo agli arresti domiciliari

C’è l’ordine di scarcerazione per Francesco, 45 anni, medico noto in provincia e arrestato nel blitz delle fiamme gialle di lunedì scorso per aver operato abusivamente nella sua abitazione a Montignoso. All’uomo sono stati concessi gliaccompagnati dal braccialetto elettronico. E’ la pronuncia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, Marta Baldasseroni, che ha deciso così in merito all’istanza di scarcerazione del medico. La richiesta di scarcerazione dal carcere di Massa dove era stato condotto dalla guardia di finanza una settimana fa era stata presentata dai legali difensori David Giovanni Cappetta e Enzo Frediani dopo il lungo interrogatorio di garanzia di mercoledì mattina. "Al momento – come conferma l’avvocato Cappetta –si trova ancora in cella in attesa di ricevere il braccialetto elettronico".