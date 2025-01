Panorama.it - Canadair antincendio, l’Italia rinnova il contratto con Avincis

Il nuovodi sette anni per la gestione della flotta italiana di 18CL-415 se l’è aggiudicata, uno dei principali operatori di servizi aerei di emergenza al mondo e il più grande fornitore in Europa, nonché vincitore uscente dello stesso servizio.continuerà quindi a gestire la più grande flotta mondiale diCL-415, di proprietà dei contribuenti italiani e assegnata ai Vigili del fuoco. Roberto Marcolini, Amministratore delegato della divisione ala fissa diin Italia ha affermato: “Siamo orgogliosi di gestire questa flotta da oltre vent’anni salvando vite e proteggendo le comunità grazie all'impegno, al coraggio e alla dedizione dei nostri piloti, tecnici e altri membri del team che lavorano tutti insieme per fornire questo servizio di livello mondiale alla popolazione italiana.