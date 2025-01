Lanazione.it - Campo 'Montagna', novità e tariffe per i campi da tennis

La Spezia, 20 gennaio 2025 – Deliberate dal Comune lerelative all’abbonamento per la fruizione deidadelsportivoche erano state deliberate nel 2018 in via sperimentale e prima della profonda riqualificazione deidae dell’ampliamento orario che ne ha potenziato la fruibilità garantendone l’apertura fino alle 20. Recentemente il centro sportivo ha visto, grazie ai lavori realizzati dal Comune, una profonda riqualificazione con un ammodernamento degli impianti sportivi che hanno reso iluna delle strutture più moderne ed efficienti in Italia, garantendo un miglior servizio per tutti i cittadini. La struttura può infatti contare su due nuovida, un nuovo impianto di illuminazione, una pista di atletica leggera regolamentare a 8 corsie, una pista di atletica leggera a 6 corsie per allenamento, un percorso sterrato per la corsa campestre, undi basket, due di volley, due di calcio a 5, 2da, un parco Calisthenics e un’area per il WorkFit Pro.