Amica.it - Cameron Diaz, il ritorno dopo 10 anni con due look monocromatici

Leggi su Amica.it

A distanza di 10dal suo ultimo film,è tornata con Back in Action pellicola targata Netflix. Per presentare la commedia, l’attrice ha partecipato alle premiere di Berlino e Londra con due.Per la prima berlinese, l’attrice ha scelto un total outfit nero di Gucci composto da cappotto oversize, jeans baggy, mocassini e camicia trasparente in voile di seta con fiocco. Infine un paio di orecchini dorati scultorei. A Londra,ha scelto un altro totalmonocromatico composto da blazer sartoriale, pantaloni palazzo e T-shirt. La mise è stata completata da un paio di loafer scuri.GUARDA LE FOTO: da star a casalinga hollywoodiana. EAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, il10con dueAmica.