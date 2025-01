Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Strahinja Pavlovic può già partire: lo vuole José Mourinho. L’offerta

infiamma ilin uscita del: il serbo può giàe intantolo chiama in Turchia.Dalla Turchia sono forti le voci che vedono il forte interessamento per il difensore rossonero, che sarebbe, infatti, finito nel mirino del Fenerbahce, con il tecnico Josèche sta forzando la mano per avere un nuovo innesto difensivo in questa sessione di gennaio. Ilaveva prelevatoin estate dal Salisburgo per circa 20 milioni di euro.Nell’ultimo periodo, però, il difensore è sceso nelle gerarchie, tanto che Sergio Conceiçao non gli ha ancora concesso del minutaggio. Il club turco sta facendo pressing per cercare di convincere ilad aprire alla cessione del centrale serbo.Al momento, il club di via Aldo Rossi si è detto non interessato a prendere in considerazione la possibile partenza di, ma in caso di offerte da 20 milioni di euro, la musica cambierebbe eccome.