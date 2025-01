Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo Joao Felix: Zlatan Ibrahimovic guarda in Olanda per il dopo Morata

si muove sule ilcerca ilprima scelta, ma occhio anche in.Ilha un problema in attacco: Alvaroe Tammy Abraham non bastano a una squadra che ambisce ai posti alti della classifica e per questo motivo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi si stando intorno per cercare di capire se ci sono le condizioni per portare ao un nuovo centravanti. Il nome che da qualche giorno rimbalza aello è quello di, attaccante portoghese di proprietà del Chelsea che non sta trovando spazio nei Blues.Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, poi, i rossoneri starebbero tenendo viva anche la pista che porta al bomber del Feyenoord Santiago Gimenez. Parliamo di un attaccante messicano che ormai dalla scorsa estate è un obiettivo concreto della dirigenza rossonera.