Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della 15ª giornata di Serie A: Polli sempre più decisiva, super Castiello

Va in archivio un turno di fondamentale importanza per laA 2024-2025 di. Nella quindicesimaappena trascorsa abbiamo infatti assistito al primo K.Ocapolista Juventus, costretta a cedere il passo ad una Roma attenta, ordinata e di personalità. Non sbaglia poi l’Inter che, battendo il Como, si è messo sulla sciaprima classificata, tenendo così a debita distante proprio la compagine capitolina, terza davanti ad una Fiorentina ancora a secco di vittorie. Ma quali sono le giocatrici che più hanno brillato?: LEQUINDICESIMA DIAANTONIETTA(LAZIO) – Prestazione sontuosa per la centrocampistaLazio, autrice di una fantastica doppietta in occasionedisputa contro il Napoli. Come riportano anche le statistiche offerte da Opta per la massima, la giocatrice si è anche rilevata quella che ha effettuato più tiri verso la porta avversaria, ben tre, su quattro complessivi.