Bergamonews.it - Cala il sipario su Italian Fine Art con successo: 14.500 visitatori

Bergamo. In Fiera Bergamoilanche sull’ottava edizione diArt (Ifa): la mostra mercato dedicata all’alto antiquariato e arte antica (nata nel solco della storica BergamoAntiquaria) aveva affiancato lo scorso week end la 20esima edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf), mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea; Ifa è poi proseguita in solitaria fino a domenica 19 gennaio.L’accoppiata firmata Promoberg dedicata all’arte a tutto tondo ha richiamato quest’anno nella Città dei Mille ben 14.500(+11,5% rispetto ad un anno fa), dato che si somma all’incremento del 6,5% del numero delle Gallerie (in totale 181). Collezionisti e appassionati d’arte sono giunti in particolare da tutto il nord Italia e dalla vicina Svizzera, ma non sono mancati gli arrivi da tutta Italia e dall’estero, favoriti dal vicino aeroporto BGY, per ammirare le migliaia di opere e gli eventi collaterali (curati da Sergio Radici) allestiti su 16.