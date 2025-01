Ilfattoquotidiano.it - Braccianti, in un libro la storia di Balbir ridotto in schiavitù in provincia di Latina: “Per mangiare rubava gli scarti a maiali e galline”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sotto il dato numerico ci sono le persone, le vite reali. In primo luogo bisogna incontrarle, le persone. Dopo, ma soltanto dopo, possiamo anche contarle. Ma se non si cerca di conoscere la loro, se non si va a vedere come vivono non si capisce fino in fondo quello che succede intorno a noi”. Perché“non stava dentro ai dati che vengono usati per fotografare il fenomeno”. Quello dello sfruttamento del bracciantato agricolo, le centinaia di migliaia di invisibili che lavorano la terra e per una manciata di euro l’ora fanno arrivare sulle tavole i prodotti delle campagne. Sottopagati, sfruttati, quando non addirittura ridotti in, comeSingh, il bracciante indiano la cuiMarco Omizzolo ha raccontato nel suo ultimo, “Il mio nome è“, edito da People.