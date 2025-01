Ilrestodelcarlino.it - Bottolo super,. Loeppky da applausi

Chinenyeze 6,5: il centrale si becca 2 muri subito nei primi scambi, poi migliora terminando in doppia cifra: 10 punti col 50%.7,5:gli sottrae il titolo di migliore della sfida, ma la partita dello schiacciatore è da. Azzeccata la mossa di Medei di puntare su lui e non su Nikolov che forse avrebbe faticato in ricezione. Per lui 14 punti col 63%. Boninfante 7: cerca di mettere in partita i centrali dopo errori, per ridare fiducia, forse insiste troppo su Lagumdzija (38 palloni, 24 pere 19 per) però il baby funziona a dovere. Lucido nei momenti clou. Lagumdzija 5: inizia sottotono e non va, chiudendo con 18 punti ma con il 39% d’attacco e 5 errori su 14 servizi. Riesce a buttarla giù solo con lungo linea, trova sempre difese su diagonali spesso non potenti come quelli di Herrera.