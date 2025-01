Ilrestodelcarlino.it - Boss in manette: tradito dai falsi documenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

della malavita pugliesedai. È stato arrestato ed è in carcere da giovedì sera Salvatore Di Summa, 56enne foggiano a capo di un clan pugliese, latitante da anni. Di Summa è stato intercettato dai carabinieri durante un controllo di routine, il 16 gennaio. I militari l’hanno fermato a Viserba mentre era con una donna, gli hanno chiesto ie lui ha esibito una carta d’identità con i dati di un’altra persona. Un documento falso, così come la patente e la tessera sanitaria trovate in suo possesso. A tradire ili dati riportati sui: era stata indicata la data di nascita sbagliata, 18 giugno anziché il 9 agosto 1967, da quella della persona per cui si era spacciato. Di Summa è stato arrestato con l’accusa di falsa attestazione o dichiarazione sull’identità a un pubblico ufficiale.