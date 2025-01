Quotidiano.net - Bonus elettrodomestici 2025, attesa per il click day

Roma, 20 gennaio– Tra le novità della Legge di Bilanciospicca l'introduzione del. Come annunciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si tratta di un incentivo dedicato all’acquisto di grandidi elevata efficienza energetica, prodotti in Europa, con la sostituzione contestuale di apparecchi meno performanti. L’obiettivo è duplice: da una parte si punta a sostenere lo sviluppo industriale, dall’altra a promuovere la transizione green, incentivando l’efficienza energetica domestica e uno smaltimento corretto degli apparecchi sostituti, importante anche in ottica riciclo. L’incentivo per ilIlè valido per l’anno. Una riformulazione alla manovra economica ha previsto un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.