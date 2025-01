Quotidiano.net - Bonus domotica 2025: incentivi per rendere la nostra casa smart

Roma, 20 gennaiolaautomatica, funzionale, con controlli da remoto e ottimizzazione dei consumi, è futuristico ma anche costoso. Per aiutare chi decidesse dila propria abitazione più, anche per ilil Governo ha previsto dei. In particolare, sono due quelli fra cui si può scegliere: l’Ecoal 65% e il Super. Detrazioni per interventi diStando alle ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, anche per il prossimo triennio sarà possibile portare in detrazione gli interventi diche si decida di effettuare nella propria abitazioni, precisamente quelli che riguardano gli impianti di climatizzazione e quelli di generazione dell’acqua calda sanitaria (acs). Come recita l’articolo 11 del Decreto Efficienza Energetica, gli interventi devono riguardare le classi A e B, e “consentire la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati.