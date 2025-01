Sport.quotidiano.net - Bologna in Champions, Italiano: "Col Borussia come se fosse una finale. Obiettivo: vittoria"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 gennaio 2025 – L'entusiasmo èquello della prima volta, anche se quella di domani, con buone probabilità, potrebbe essere l'ultima in casa della. Il, infatti, sarà in primis obbligato a vincere (sia col, che la prossima a Lisbona contro lo Sporting) e poi a sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi: una concatenazione di finali da far quasi perder la testa, restando poi in attesa delle sfide del mercoledì. Ma comunque andrà, sarà un successo. Sì, perchétutta si vuol gustare e godere fino in fondo questi novanta minuti e oltre contro i vice-campioni d'Europa: c'era il Dortmund infatti in campo a Wembley lo scorso 1° giugno a giocarsi la coppa delle grandi orecchie contro il Real di Ancelotti. Giusto per farvi capire chi domani sera calcherà il manto del Dall'Ara.