Bluepoint e Bend, lo staff ha scoperto che i loro giochi live-service sono stati cancellati insieme al pubblico

Sony ha recentemente cancellato duein sviluppo pressoGames eStudio, lasciando gli sviluppatori all’oscuro di questa triste novità fino alla pubblicazione della notizia online.Ebbene sì, secondo quanto riportato da Jason Schreier e successivamente confermato da Sony, uno dei titoliincludeva un giocobasato sull’universo di God of War. Ma come abbiamo appena accennato, la scoperta è stata scioccante per i team: molti sviluppatori hanno infatti appreso della cancellazione direttamente deiin questione direttamente dai media, senza ricevere alcun preavviso interno da parte della società giapponese.Come ha inoltre spiegato il celeberrimo ed affidabile giornalista Jeff Grubb, i membri dei due studiora costretti a tornare al tavolo di lavoro per proporre nuove idee a Sony.