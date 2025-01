Metropolitanmagazine.it - Blue Monday? No, grazie: 5 capi e accessori per superare il giorno più triste dell’anno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Anche quest’anno è arrivato: oggi 20 gennaio 2025 è ufficialmente, un nome una garanzia. Si tratta infatti, da statistica, delpiù. Da definizione cade il terzo lunedì di gennaio, ed è in realtà, come storia insegna, una geniale trovata di marketing. Eppure, dai social agli studi, è risaputo che gennaio è un mese di transizione, durante il quale è facile farsi prendere dallazza. Come combattere questa malinconia? Indossando cinqueche renderanno meno grigia questa giornata. Anche perché, come ben sappiamo, il blu è il royal color per eccellenza.Cinque dettagli fashion per combattere ilzza, non ti temiamo: la parola chiave è: colore. Vediamo allora cinque trucchetti per elevare il nostro outfit per non farci contagiare dalla negatività di quella collega in ufficio.