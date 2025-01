Quotidiano.net - Blue Monday 2025: quali sono le differenze tra tristezza e depressione

Roma, 20 gennaio– Il terzo lunedì di gennaio (quest’anno cade il 20 gennaio) è comunemente conosciuto come il, ovvero il giorno più triste dell’anno. Credenze a parte, affrontare le nostre emozioni significa (anche) imparare a fare chiarezza dentro di noi. Cosa si intende perlerispetto alla? Individuare i campanelli d’allarme potrà aiutare ad affrontare i nostri stati d’animo evitando il pericolo di cadere in una spirale sempre più opprimente. Arriva il, come superare il 20 gennaio: il giorno più triste dell’anno Perché laè utile? Laè un'emozione naturale che tutti sperimentano in momenti difficili della vita. Può derivare da una perdita, da una delusione o da eventi che suscitano malinconia.