BizAway si allarga. La startup friuliana cerca 72 nuove risorse

LA CRESCITA DI, scaleup di business travel friulana, si concretizza anche con un aumento dei livelli occupazionali. Ben 72 sono leche verranno assunte: nella divisione Sales, figure per Customer Service & Operation Department e professionisti per l’area Product & Engineering. Un piano di sviluppo in termini di personale definito in conseguenza al tasso di crescita (+237,08%) registrato nel triennio 2020-2023.solo negli ultimi due anni ha ottenuto un round di 10 milioni di euro nel 2022 e uno da 35 milioni a settembre 2024 ed è arrivata a più di 300 dipendenti con 8 sedi operative tra Italia, Spagna, Albania e Dubai. Le posizioni aperte sono dislocate tra i Paesi in cui ha sede la scaleup friulana - oltre a possibilità di lavoro da remoto, in virtù della sua natura digital oriented - e nello specifico: per la divisione Sales si rino più di 60 figure nelle sedi di Italia, Spagna e Albania che si occupino di creare nuovi lead, partecipare a fiere ed eventi per la ridi nuovi contatti, gestire le negoziazioni contrattuali e le relazioni con i clienti, oltre a proporre in modo proattivo strategie e campagne per migliorare il processo di vendita e incrementare la crescita.