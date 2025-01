Udine20.it - Bike sharing Udine: posizionata la seconda flotta di biciclette

Nella giornata di lunedì gli addetti di RideMovi hanno posizionato nel territorio comunale diil secondo lotto didel servizio di, con 130 nuovi mezzi (65 bici tradizionali e 65 e-) che si aggiungono allagià disponibile, consolidando ulteriormente il servizio. Ladia noleggio vedrà un ultimo ingrandimento all’inizio della primavera, quando saranno collocate le ultime 150, portando il totale a 380 mezzi a disposizione dei cittadini.“L’avvio del servizio ha già fatto registrare dati incoraggianti”, ha spiegato l’Assessore alla mobilità Ivano Marchiol. “Abbiamo dato una risposta alla crescente domanda di mobilità alternativa e sostenibile che è presente in città, perché riteniamo cheabbia un grande potenziale. Vogliamo accorciare il tempo in cui le persone possono accedere ai servizi, e con strumenti come ilsono fondamentali per questo scopo.