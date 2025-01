Ilfattoquotidiano.it - Biden teme la vendetta di Trump: grazia preventiva a Fauci e Cheney. Il tycoon verso il perdono degli assalitori di Capitol Hill

ritorsioni nei loro confronti, che si tradurrebbero in azioni penali da parte di Donalde della nuova amministrazione. Per questo il presidente uscente Joeha concesso grazie preventive all’ex capo di Stato Maggiore, generale Mark Milley, ad Anthony, ex responsabile della risposta della Casa Bianca al Covid, e ai membri e allo staff della commissione della Camera che ha indagato sull’assalto al Congresso, inclusi gli agenti della polizia del Campidoglio e della capitale che hanno testimoniato nell’inchiesta. Un episodio, quello dell’attacco a, che è anche al centro delle prime decisioni diche, secondo Cnn, si è detto pronto a firmare una serie di grazie aglitra le sue prime azioni, come aveva promesso in campagna elettorale. Le persone accusate per le violenze del 6 gennaio 2021 sono quasi 1.