Berrettini conta solo quello | avanti un altro

non perde tempo: via col prossimo.Dovremmo essere tutti sostanzialmente d’accordo sul fatto che Holger Rune fosse battibilissimo e che, proprio alla luce di ciò, Matteoabbia sprecato una gran bella occasione. Aveva tutte le carte in regola per conquistare l’accesso al terzo turno, ma è opinione comune che, forse, non ci abbia creduto abbastanza.un(AnsaFoto) – Il veggente.itI colpi c’erano, la forza pure. Quella che è sembrata mancare è la testa, un jolly che ha sempre saputo sfruttare a suo vantaggio ma che, in questa occasione, ha vacillato. Sarà la mancanza di continuità, sarà che non è più abituato, fatto sta che il martello romano non ha saputo gestire nel modo migliore i momenti topici della partita. E che, fosse statodi un tempo, non ci avrebbe messo nulla a chiudere conti e partita nel giro di appena 3 set.