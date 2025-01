Ilgiorno.it - Bergamo, una battuta d’arresto inaspettata. Lo scivolone è sul campo del Vallefoglia

La Volleynon brilla e perde tre punti importanti suldi, per certi versi inattesa, per le bergamasche di coach Parisi che, ieri pomeriggio, non sono apparse nella loro miglior versione perdendo 3-1 suldelle marchigiane. Il primo set è molto equilibrato, perlomeno all’inizio, con le due squadre a rispondere colpo su colpo.però, trascinata da Candi, Lee e Giovannini, "strappa" fino al 17-13 e, malgrado il tentativo di ritorno delle bergamasche con la Piani a mettere a terra il pallone del 18-15 vincono facilmente il primo parziale per 25-19. Pronto riscatto delle ragazze di Carlo Parisi nel secondo set. Cese Montalvo, 17 punti, e la Strubbe portano la Volleysul 10-8 mentre Piani, 11, e capitan Mlejnkova, 14, dilatano il vantaggio fino al 15-10.