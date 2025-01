Tuttivip.it - “Belli, per voi è finita”. Grande Fratello, l’annuncio di Stefania affonda Shaila e Lorenzo

Nella casa del, l’attenzione si è concentrata ancora una volta suGatta eSpolverato, protagonisti di una discussione infuocata sabato notte che ha lasciato più di un sospetto tra i coinquilini. A sollevare dubbi sulla sincerità delle loro liti è stataOrlando, che non ha esitato a esprimere apertamente il suo pensiero in un confronto diretto con i due.La notte è stata animata da un acceso scontro tra, caratterizzato da urla che hanno riecheggiato nella casa e persino da pugni sferrati dacontro il muro del bagno. Tuttavia, la tensione sembrava completamente dissolta la mattina seguente, quando i due sono stati visti riavvicinarsi, tra baci e abbracci, come se nulla fosse accaduto. Questo repentino cambio di atteggiamento non è passato inosservato, sollevando perplessità tra alcuni inquilini, ma è stataa prendere una posizione più netta, accusandoli di inscenare le loro liti.