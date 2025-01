Ilrestodelcarlino.it - Battuta di caccia, spara al cinghiale ma colpisce il salotto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Marino, 20 gennaio 2025 – Era stesa sul divano, al primo piano della sua abitazione a Domagnano, quando all’improvviso il vetro della finestra è andato in frantumi e un proiettile ha attraversato il. La padrona di casa ha quasi rischiato l’infarto. Tutta colpa di un proiettile vagante, che sarebbe stato esploso da un fucile calibro 12, durante ladialche ieri ha interessato la zona compresa tra le località San Michele Ranco, a San Marino. Grande paura per la donna, che per puro miracolo, non è stata raggiunta dal colpo e non è rimasta ferita. L’episodio è avvenuto in via Umano da Sterpeto, proprio a ridosso dell’area in cui, tra le 9 e le 15 di domenica scorsa, si è svolta laorganizzata dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, in collaborazione con la Federazione sammarinese della