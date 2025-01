Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2 femminile. Scotti, altra sconfitta . Pagato il brutto avvio

SAN GIOVANNI 76 USE ROSA 64 GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi n.e., Degiovanni 10, Rossini 11, Policari 11, Lazzaro, Sposato n.e., Mioni 10, Stroscio 2, Cruz Ferreira 18, Amatori 9, Di Fine n.e., De Cassan 5. All. Garcia Fernandez. USE ROSA: Tarkovicova 20, Leghissa, Colognesi 4, Ruffini 2, Ianezic 7, Castellani 16, Ndiaye 3, Chelini, Casini, Antonini ne, Vente 12. All. Cioni. Arbitri: Silvestri e Fornaro di Roma. Parziali: 22-10; 40-27; 54-45. SAN GIOVANNI VALDARNO – Come all’andata l’Use Rosa cede alla corazzata Galli San Giovanni, ma come nella sfida del Pala Sammontana anche stavolta non si arrende mai pagando a caro prezzo, come a Selargius la settimana scorsa, ilapproccio alla partita. Le padrone di casa toccano anche i venti punti di vantaggio e la partita diventa tutta in salita per una, che non va oltre il meno sei ed incassa così la secondaesterna della stagione.