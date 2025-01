Quotidiano.net - Barron Trump in prima fila con la madre Melania. Stravolte le gerarchie in famiglia

Roma, 20 gennaio 2024 - In primissima, al fianco dellae del nonno materno Viktor Knavs,è tra i protagonisti della cerimonia di insediamento del padre Donald come presidente degli Stati Uniti. Otto anni dopo lainaugurazione del tycoon, nel 2016, l’ultimogenito diè tornato sul palco della Rotonda di Capitol Hill. Lavolta che aveva assistito all’evento,aveva 10 anni. Nel corso dellapresidenza del padre, era stato in gran parte tenuto lontano dai riflettori - a differenza dei suoi fratelli maggiori, Ivanka, Donald Jr., Eric e Tiffany, che avevano assunto un ruolo attivo nel sostenere la carriera del padre. epa11839050 (L-R) Usha Vance, Viktor Knavs,, andattend the inauguration ceremony before Donaldis sworn in as the 47th US President in the US Capitol Rotunda in Washington, DC, USA, 20 January 2025.